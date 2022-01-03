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«Мы возвращаемся к богу»: Денис Майданов назвал плюсы празднования Рождества после Нового года
Шоу-бизнес
«Мы возвращаемся к богу»: Денис Майданов назвал плюсы празднования Рождества после Нового года
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Депутат Государственной думы, заслуженный артист РФ Денис Майданов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, как отпраздновал Новый год, а также поделился планами на Рождество.

«Мы отлично отпраздновали Новый год, как и все, в кругу семьи — с родителями и детьми. Младший сын Борислав, ему 8 лет, читал стихи в основном [Сергея] Есенина, старшая дочь Влада, ей 13 лет, пела нам свои песни под гитару. Без фейерверков, конечно, не обошлось, вышли постреляли. Отмечали в моем доме в Одинцовском районе. В общем, очень хороший и милый Новый год», — поделился Майданов.

По мнению артиста, Новый год — это один из лучших праздников, который стоит в одном ряду с днем рождения. После семейного празднования Нового года все встречают святой праздник — Рождество. Денис Майданов признался, что ему нравится именно такая последовательность праздников.

«Мы возвращаемся к богу, ко всему прекрасному, чистому, светлому. Очень хорошо, что наше православное Рождество идет после Нового года. Мы уже одухотворенные, чистые и светлые входим в рабочие дни, которые в этом году начнутся с 10 января», — рассказал собеседник ФАН.

Артист также рассказал, что утром 7 января всей семьей они пойдут в церковь, после чего отпразднуют Рождество в кругу родных.

Ранее народный артист России Виктор Сухоруков признался, что для него Новый год — это лучший на свете праздник. Он до сих пор пишет на бумажке желания, прячет их в игрушку, которую кладет под елку.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Мы возвращаемся к богу»: Денис Майданов назвал плюсы празднования Рождества после Нового года
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