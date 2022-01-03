Депутат Госдумы Афонин назвал незаконным возможный перенос захоронений с Красной площади

Москва, 3 января. Красная площадь в Москве является историческим местом, поэтому перенос захоронений невозможен. Об этом заявил первый депутат Госдумы России Юрий Афонин.

Представитель партии ЛДПР и вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов ранее предложил перенести мемориальное кладбище, где захоронены видные деятели СССР.

«Такое впечатление, что заняться нечем. На самом деле никаких возможностей перенести захоронение - никто не допустит, ни граждане страны. Это не позволяет закон», — прокомментировал слова политика Афонин.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ добавил, что не следует заниматься «гробокопательством». По его словам, многие граждане приходят к мемориальным захоронениям на памятные даты, пишет РИА Новости.

Ранее член Совета по правам человека Александр Брод прокомментировал инициативу о возможном переносе захоронений. По его словам, в этом вопросе должно учитываться мнения россиян.