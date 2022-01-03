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Ливийский парламент сформировал комитет для отслеживания деятельности Центробанка

Весь мир
Ливийский парламент сформировал комитет для отслеживания деятельности Центробанка
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Тобрук, 3 января. Временно назначенный спикер Палаты представителей Ливии Фавзи ан-Нувайри принял решение о формировании комитета по отслеживанию деятельности подконтрольных парламенту суверенных институтов.

В число таковых, в частности, входят Центральный банк, Аудиторское бюро, Департамент административного контроля и Управление по борьбе с коррупцией. В состав новой парламентской группы входят 7 человек во главе с Фараджем Баширом Абд аль-Маликом.

 

 

Постановлением предусмотрено, что комитет подготовит отчет о работе вышеупомянутых структур в период гражданской войны и политического раскола. Он также намерен отследить любые нарушения законодательства, регулирующего их деятельность.

Месяцем ранее глава Центробанка Ливии Сиддик аль-Кабир обсудил с заместителем Али аль-Эбри подробный план по объединению регулятора. Программа разработана в соответствии с предложенной международной компанией Deloitte дорожной картой.

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ливия
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