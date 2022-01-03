Ливийский парламент сформировал комитет для отслеживания деятельности Центробанка

Тобрук, 3 января. Временно назначенный спикер Палаты представителей Ливии Фавзи ан-Нувайри принял решение о формировании комитета по отслеживанию деятельности подконтрольных парламенту суверенных институтов.

В число таковых, в частности, входят Центральный банк, Аудиторское бюро, Департамент административного контроля и Управление по борьбе с коррупцией. В состав новой парламентской группы входят 7 человек во главе с Фараджем Баширом Абд аль-Маликом.

رئيس مجلس النواب المكلف "فوزي النويري" يشكل لجنة لمتابعة المؤسسات السيادية المتمثلة في (المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد).#البيرق #ليبيا ???????? pic.twitter.com/AcrH1Aa5oc — Albayraq - البيرق (@AlbayraqMedia) January 2, 2022

Постановлением предусмотрено, что комитет подготовит отчет о работе вышеупомянутых структур в период гражданской войны и политического раскола. Он также намерен отследить любые нарушения законодательства, регулирующего их деятельность.

Месяцем ранее глава Центробанка Ливии Сиддик аль-Кабир обсудил с заместителем Али аль-Эбри подробный план по объединению регулятора. Программа разработана в соответствии с предложенной международной компанией Deloitte дорожной картой.