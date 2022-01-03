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Генерал-майор Шестаков: боевая техника на платформе «Армата» усилит ВС РФ в 2022 году

  /   Обновлено: 03 января 2022 15:11
Армия
Генерал-майор Шестаков: боевая техника на платформе «Армата» усилит ВС РФ в 2022 году
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 3 января. Российская армия получит сверхсовременные образцы боевой техники и вооружения в 2022 году. Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков.

По его словам, в нынешнем году Сухопутные войска РФ будут усилены новой бронетехникой, созданной на универсальной платформе «Армата». Так, российская армия получит танки Т-14, тяжелые боевые машины пехоты Т-15 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16, а также самоходные гаубицы «Коалиция-СВ», передает iReactor.

Кроме того, в новом году будут увеличены объемы поставок современной техники в Воздушно-космические силы РФ. Военные получат новые истребители Су-35С, Су-30СМ и Су-34, а также зенитные ракетные комплексы С-350, C-400 и С-500. Помимо самолетов, ВКС РФ пополнятся вертолетами Ка-52М «Аллигатор». Также российская армия получит беспилотники «Иноходец», «Сириус», «Гром» и «Молния».

Военно-морской флот России будет усилен гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон». Первым новое оружие получит многоцелевой фрегат «Адмирал Головко».

Напомним, в начале октября 2021 года экипаж атомной подводной лодки ВМФ РФ «Северодвинск» произвел испытательный пуск ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает RT.

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