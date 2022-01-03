Адель приобрела у Сталлоне дом по соседству с Эдди Мерфи и Дензелом Вашингтоном

Лос-Анджелес, 3 января. Британская певица Адель обзавелась роскошным особняком в Беверли-Хиллз. Исполнительница купила дом у актера Сильвестра Сталлоне, который скинул почти 50% от изначальной стоимости.

Звезда боевиков приобрел особняк еще в 1990-е годы и рассчитывал продать его за 81 миллион фунтов стерлингов (около 8,1 миллиарда рублей). Затем он снизил стоимость до 63 миллионов фунтов, Адель же объект в итоге достался за 42 миллиона фунтов (более 4 миллиардов рублей), передает The Sun.

В доме, который певица купила у Сталлоне, есть шесть спален, пять ванных комнат, сауна и офис с террасой. Кроме того, на территории расположены двухэтажный гостевой дом с двумя спальнями и полноценной кухней, а также гараж на восемь автомобилей и художественная студия.

Когда британская исполнительница переедет в новый особняк, у нее будут звездные соседи. Недалеко от объекта живут актеры Эдди Мерфи и Дензел Вашингтон, пишет «Газета.Ru».

Напомним, осенью Адель выпустила новый альбом под названием «30». Певица представила пластинку после шестилетнего перерыва.