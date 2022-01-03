Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 15:32
15:32
Происшествия
Путин распорядился разработать исчерпывающий перечень требований безопасности при горных работах
15:31
Происшествия
Житель Ульяновска погиб при пожаре в многоэтажке
15:30
Общество
Заведения общепита и ТРЦ стали доступны со 2 января только петербуржцам с QR-кодом
15:30
Общество
Почему российские Деды Морозы и Снегурочки не боятся конкуренции со стороны американцев
15:30
Общество
Экспресс-тесты на COVID-19 можно сдать бесплатно в праздники в самарских ТЦ
15:25
Общество
Ученые Университета Макгилла выяснили, что COVID-19 заставил американцев поглупеть
15:24
Спорт
Наталья Непряева выиграла классический масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Италии
15:24
Экономика
Система дала сбой: что может спасти Великобританию от энергокризиса
15:23
Армия
Неопознанные беспилотники атаковали силы международной коалиции в Ираке
15:20
Общество
Продюсер «Гранита» Сергей Щеглов объяснил, для чего снимаются подобные фильмы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Адель приобрела у Сталлоне дом по соседству с Эдди Мерфи и Дензелом Вашингтоном

Шоу-бизнес
Адель приобрела у Сталлоне дом по соседству с Эдди Мерфи и Дензелом Вашингтоном
instagram.com  /  @adele

Лос-Анджелес, 3 января. Британская певица Адель обзавелась роскошным особняком в Беверли-Хиллз. Исполнительница купила дом у актера Сильвестра Сталлоне, который скинул почти 50% от изначальной стоимости.

Звезда боевиков приобрел особняк еще в 1990-е годы и рассчитывал продать его за 81 миллион фунтов стерлингов (около 8,1 миллиарда рублей). Затем он снизил стоимость до 63 миллионов фунтов, Адель же объект в итоге достался за 42 миллиона фунтов (более 4 миллиардов рублей), передает The Sun.

В доме, который певица купила у Сталлоне, есть шесть спален, пять ванных комнат, сауна и офис с террасой. Кроме того, на территории расположены двухэтажный гостевой дом с двумя спальнями и полноценной кухней, а также гараж на восемь автомобилей и художественная студия.

Когда британская исполнительница переедет в новый особняк, у нее будут звездные соседи. Недалеко от объекта живут актеры Эдди Мерфи и Дензел Вашингтон, пишет «Газета.Ru».

Напомним, осенью Адель выпустила новый альбом под названием «30». Певица представила пластинку после шестилетнего перерыва.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Адель приобрела у Сталлоне дом по соседству с Эдди Мерфи и Дензелом Вашингтоном
адель сталлоне мерфи
Комментировать