Состояние миллиардеров в России выросло за 2021 год на 56,2 млрд долларов

Москва, 3 января. Капитал российских миллиардеров увеличился за 2021 год на 56,215 млрд долларов. На это указывают данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всего за минувший год разбогател один из главных акционеров газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на 7,68 млрд долларов и достигло 32,4 млрд.

Вторую строчку рейтинга занял президент горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, чье состояние повысилось на 846 млн, до 30,9 млрд долларов. Тройку замкнул основной владелец горнодобывающей и металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов — за год он разбогател на 5,77 млрд долларов, до 28,8 млрд.

Самым обедневшим за год российским миллиардером стал Сулейман Керимов, чей сын владеет акциями золотодобывающей компании «Полюс». Из-за падения цен на золото состояние Керимова и его семьи упало почти на 6 млрд долларов.