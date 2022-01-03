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Продюсер «Гранита» Сергей Щеглов объяснил, для чего снимаются подобные фильмы
Общество
Продюсер «Гранита» Сергей Щеглов объяснил, для чего снимаются подобные фильмы
кадр из фильма «Гранит»  / 

Интерес к картине режиссера Дениса Нейманда «Гранит» растет в геометрической прогрессии. Премьера состоялась 28 декабря, а в Сети уже можно встретить множество положительных отзывов. В разговоре с ФАН продюсер «Гранита» Сергей Щеглов рассказал, для чего создаются подобные картины и чем вызван такой интерес зрителя.

«Такие фильмы очень важны для общественности, потому что мы понимаем, что враги не только в нашей стране, но и на дальних зарубежьях. Поэтому если нас не будет там, то будет кто-то другой», — говорит Щеглов.

Продюсер «Гранита» Сергей Щеглов объяснил, для чего снимаются подобные фильмы
Prt Scr youtube.com / Litsa_TV

Сюжет картины разворачивается в Мозамбике. Там боевики «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) терроризируют местных жителей. Мозамбик запрашивает помощи у России. В африканское государство прибывает группа военных инструкторов под руководством командира, позывной которого — Гранит.

Картина основана на реальных событиях, что добавляет еще больший интерес. Так, по мнению политического аналитика Станислава Яковлева (Ортега), подобные «Граниту» фильмы важны и ценны для современного общества, так как обличают всю жестокость действий преступных группировок в Африке.

Также военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что «Гранит» реалистичностью образов российских инструкторов вызовет большой интерес среди молодежной аудитории и перевернет их восприятие понятия истинного героя. А правозащитница, глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада назвала картину Нейманда образцовым российским экшеном, потому что подобное кино развеивает слухи и показывает, что на самом деле происходит в далекой Африке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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африка щеглов гранит кинематограф
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