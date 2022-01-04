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Фиктивная система: почему режим QR-кодов в Петербурге не дает результатов

Общество
Фиктивная система: почему режим QR-кодов в Петербурге не дает результатов
Федеральное агентство новостей  / 

В Санкт-Петербурге со 2 января 2022 года ввели режим QR-кодов, жители Северной столицы в Сети начали делиться впечатлениями: большинство призналось, что новая система работает плохо. Например, в торговом центре «Галерея» (самый посещаемый в городе) QR-коды спрашивают только на входе в магазины, что создает очередь из потенциально заразных людей. По словам петербуржцев, в других ТЦ ситуация аналогичная.

Очевидно, что введенная система с QR-кодами не помогает в борьбе с распространением заболевания, а также не станет большим стимулом к вакцинации.

Фиктивная система: почему режим QR-кодов в Петербурге не дает результатов
Невские Новости / Сергей Борода

В беседе с корреспондентом ФАН политолог, эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков рассказал, почему система, которую губернатор Северной столицы Александр Беглов откладывал больше месяца, с треском провалилась.

«Система QR-кодов сама по себе панацеей не является. Она эффективна только при должном администрировании, безусловном разделении потоков людей. Это требует определенных затрат, которые и бизнес, и, очень похоже, власть считают нецелесообразными», — отметил политолог.

Сергей Простаков объяснил, что малыми силами нормально проверить на входе в ТЦ QR-коды без создания очереди и риска давки невозможно. Поэтому администрации торговых центров выбирают не лучший вариант — запускать в итоге посетителей без проверки и перекладывать ответственность на арендаторов.

«При наличии солидного времени на подготовку можно было сделать куда больше для обеспечения нормального функционирования системы. И в том, что она остается пока фиктивной, виноваты и власти города, крайне пассивно относившиеся к подготовке, и бизнес, в погоне за сиюминутной прибылью создающий все предпосылки для новых волн заболевания и новых локдаунов, которые губительны для него же самого, не говоря уже об ответственности за человеческие жизни», — подчеркнул собеседник ФАН.

Фиктивная система: почему режим QR-кодов в Петербурге не дает результатов
Невские Новости / Сергей Борода

Представители ресторанного бизнеса признаются, что введение QR-кодов и ограничения на работу по времени могут привести к печальным последствиям. Количество ежедневных посетителей существенно сокращается, а это для предпринимателей губительно.

Жители города рассказывают, что некоторые заведения общепита на QR-коды смотрят формально, игнорируя все запреты Смольного — где-то сертификаты и вовсе не просят.

«В столовую в центре города вчера без кода пустили, и в огромном зале гуляли все без масок», — написали в соцсети во «ВКонтакте».

Вывод: систему QR-кодов не нужно было вводить. Как отметили петербуржцы, новые ограничения необходимы только для того, чтобы создать видимость работы губернатора Александра Беглова. Пока обстановку нагнетает бессмысленное введение QR-кодов, в городе растут снежные и мусорные кучи и происходят прорывы труб.

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