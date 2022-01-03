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Исследователи из Ливерпульского университета нашли место массового сбора древних рептилий

  /   Обновлено: 03 января 2022 14:42
Наука
Исследователи из Ливерпульского университета нашли место массового сбора древних рептилий
pixabay.com

Ливерпуль, 3 января. Место сбора динозавров было обнаружено в районе пляжа Южного Уэльса. Найти его удалось Британским исследователям из Ливерпульского университета.

Британский пляж в Южном Уэльсе был местом встречи древних вымерших рептилий около 200 млн лет назад. Ученые отметили, что большая группа длинношеих зауроподоморфов встречалась на берегу недалеко от современного Пенарта.

На указанной территории были обнаружены многочисленные следы вымерших животных. Ученые нашли древние окаменелые отпечатки в таком количестве, в котором не видели больше нигде. По мнению экспертов, в этой местности проходили целые стада динозавров.

Группа исследователей из Китая, Великобритании и Канады опубликовала описание яйца динозавра-теропода с сохранившимся эмбрионом внутри. Яйцо было найдено в породах мелового периода в районе Ганьчжоу в Китае.

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