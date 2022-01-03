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Тунис выделил 4,5 млн динаров на национальную программу энергосбережения
Весь мир
Тунис выделил 4,5 млн динаров на национальную программу энергосбережения
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

 

Тунис, 3 января. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности республики выделило 4,5 миллиона динаров на программу повышения осведомленности граждан по энергосбережению. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Правительство Туниса разработало и утвердило постановление №120 от 2021 года, которое ориентировано на ознакомление жителей страны и крупных компаний с необходимостью экономии электричества.

«Программа направлена на поощрение энергосберегающего поведения и внедрение более эффективных технологий посредством периодических или постоянных кампаний», — говорится в сообщении ведомства.

Представители министерства добавили, что ответственным за исполнение проекта назначено Национальное агентство по управлению энергетикой. Программа рассчитана на три года — с декабря 2021 по декабрь 2024.

Тунис ранее выделил 1,7 млрд долларов на поддержку нефтяного сектора. Денежные средства пойдут на реструктуризацию электроэнергетической и газовой систем.

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тунис энергосбережение министерство
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