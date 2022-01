Тунис выделил 4,5 млн динаров на национальную программу энергосбережения

Тунис, 3 января. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности республики выделило 4,5 миллиона динаров на программу повышения осведомленности граждан по энергосбережению. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Правительство Туниса разработало и утвердило постановление №120 от 2021 года, которое ориентировано на ознакомление жителей страны и крупных компаний с необходимостью экономии электричества.

#Tunisia: the Ministry of Energy has allocated TND 4.5 million over 3 years, funded by the Energy Transition Fund, to sensitise major energy consumers and the general public to energy saving, according to a decision published in the Official Gazette No. 120 of 2021. #TAP_En pic.twitter.com/nOUAZ2tk0k