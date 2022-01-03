Тунис выделил 4,5 млн динаров на национальную программу энергосбережения

Тунис, 3 января. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности республики выделило 4,5 миллиона динаров на программу повышения осведомленности граждан по энергосбережению. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Правительство Туниса разработало и утвердило постановление №120 от 2021 года, которое ориентировано на ознакомление жителей страны и крупных компаний с необходимостью экономии электричества.

«Программа направлена на поощрение энергосберегающего поведения и внедрение более эффективных технологий посредством периодических или постоянных кампаний», — говорится в сообщении ведомства.

#Tunisia: the Ministry of Energy has allocated TND 4.5 million over 3 years, funded by the Energy Transition Fund, to sensitise major energy consumers and the general public to energy saving, according to a decision published in the Official Gazette No. 120 of 2021. #TAP_En pic.twitter.com/nOUAZ2tk0k — TAP news agency (@TapNewsAgency) January 2, 2022

Представители министерства добавили, что ответственным за исполнение проекта назначено Национальное агентство по управлению энергетикой. Программа рассчитана на три года — с декабря 2021 по декабрь 2024.

Тунис ранее выделил 1,7 млрд долларов на поддержку нефтяного сектора. Денежные средства пойдут на реструктуризацию электроэнергетической и газовой систем.