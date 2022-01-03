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Система дала сбой: что может спасти Великобританию от энергокризиса

Экономика
Система дала сбой: что может спасти Великобританию от энергокризиса
pixabay.com  / 

Власти Великобритании могут уповать на чудо, так как перестраивать энергетическую систему государства, которая не выдержала кризиса, они не собираются. При отсутствии ветра даже удвоенное количество ветрогенераторов бесполезно. Об этом ФАН рассказал эксперт по энергетике Александр Фролов.

Ранее стало известно, что, согласно прогнозам европейских экономистов, к весне в Великобритании в случае отсутствия правительственных мер для снижения цен на электричество вырастет число домохозяйств-банкротов, а также предприятий, не имеющих возможности платить за энергию. Об этом сообщила организация National Energy Action, занимающаяся проблемами топливной бедности.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что новость о том, что в Великобритании, как и во всей Европе, жесткий энергетический кризис, не является чем-то неожиданным. Он уточнил, что еще осенью было понятно: если не произойдет кардинальных изменений на внешних рынках, британские потребители и энергетические компании столкнутся с большими проблемами.

«Насколько я помню, 12 британских распределительных компаний уже разорены. Одна из них имела более миллиона постоянных потребителей. Пока что британские домохозяйства защищены договором, что выше определенного уровня тарифы подниматься не могут, но в данной ситуации цены на закупку и производство электроэнергии не соответствуют отпускным. Лондон должен принимать меры. Поставщики терпят убытки. Ситуация в королевстве крайне тяжелая. Нужны фундаментальные изменения внутреннего рынка, перестройка энергоструктуры, изменения в стратегии экономического планирования. Сейчас Великобритания может лишь надеяться, что энергетический кризис закончится в Азиатско-Тихоокеанском регионе и это смягчит положение дел в Европе», — пояснил эксперт.

Спасти Великобританию от энергокризиса может только теплый ветер с моря
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Собеседник ФАН обратил внимание, что внешние факторы — лишь начало проверки экономики Великобритании на прочность. Результат тревожный: внутренний рынок этого государства оказался нежизнеспособным, система не выдержала удара и дала сбой.

«Полагаю, в Великобритании топливно-энергетический комплекс сейчас никто даже не попытается менять. Предприятия электрогенерации страны почти повсеместно отказались от угля. Правительство этой страны всячески поддерживает общеевропейскую тенденцию перехода на зеленую энергетику, несмотря на кризис. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с радостью предоставил для проведения конференции ООН по изменению Глазго. Показательно, что участников саммита развозили на электромобилях, которые заряжали от дизельных генераторов, вместо того, чтобы использовать обычные автомобили. Эта ситуация отражает весь процесс попытки перехода Запада на чистые источники энергии», — добавил специалист по энергетике.

Фролов заключил, что лица, принимающие в Великобритании решения в области электроэнергетики, буквально будут ждать у моря погоды: им нужно потепление и сильный ветер, который даст нагрузку ветрогенераторам. По его словам, только это может как-то облегчить участь разоряющихся газораспределительных компаний и потребителей, тарифы для которых неизбежно повысят. По мнению эксперта, если европейские власти не станут восстанавливать разрушенные ТЭЦ и максимально использовать атомную энергетику, кризисы в будущем королевства и стран Евросоюза неизбежны. Система должна быть перестроена, иначе западные государства рухнут.

Ранее ФАН рассказал, что противостояние Пекина и Вильнюса с большой вероятностью затянется. Литва при одобрении США сознательно стала зачинщицей конфликта с КНР.

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великобритания экономика
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