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Эксперт Карпунин: средняя ставка по ипотеке может достигнуть двузначного показателя

Экономика
Эксперт Карпунин: средняя ставка по ипотеке может достигнуть двузначного показателя
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 января. Средняя ставка по ипотеке у ведущих банков РФ может достигнуть 10,5%. Об этом заявил «Российской газете» глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

На сегодняшний день рост ставок будет особенно заметен именно в ипотеке. В других продуктах ставки и без того, по словам эксперта, оставались высокими все это время.

«Если отбросить программы льготной ипотеки, то уровень средней ипотечной ставки в топ-15 банков в среднесрочной перспективе может достигнуть 10-10,5%», — ожидает Карпунин.

Даже после очередного повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 8,5% возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на фоне растущей инфляции сохраняется, добавил аналитик «Банки.ру» Вадим Тихонов. Потому рост ставок ожидается уже в начале 2022 года.

Число сделок с заложенным жильем в Москве за три прошедших года выросло на 15%. Об этом сообщила директор сети «Миэль» Юлия Антясова.

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