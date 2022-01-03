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Освободившаяся из-под опеки отца Бритни Спирс отписалась от младшей сестры в Instagram

Шоу-бизнес
Освободившаяся из-под опеки отца Бритни Спирс отписалась от младшей сестры в Instagram
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 3 января. Певица Бритни Спирс отписалась от страницы своей младшей сестры Джейми Линн Спирс в Instagram. Об этом сообщило издание The Sun.

Спирс, не так давно освободившаяся от опеки отца, по-прежнему подписана на многих знаменитостей. Например, поп-звезда следит за Instagram-аккаунтами светской львицы Пэрис Хилтон, актера Уилла Смита, исполнителя Элтона Джона и многих певиц, в том числе Адель, Селены Гомес, Билли Айлиш, Леди Гаги и других. При этом Джейми Линн Спирс все еще подписана на старшую сестру, пишет «Газета.Ru».

Возможно, отписка знаменитости связана с мемуарами, которые собирается выпустить ее сестра. Изначально книга должна была называться «Должна признаться» (I Must Confess, строчка из хита Спирс …Baby One More Time). После критики со стороны поклонников певицы ее родственница изменила название на «То, что я должна была сказать».

Ранее Бритни Спирс обругала родственников, которые, по мнению звезды, желали на ней нажиться. Исполнительница утверждает, что близкие просто использовали ее в личных целях.

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спирс певица знаменитости
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