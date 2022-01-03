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Почему российские Деды Морозы и Снегурочки не боятся конкуренции со стороны американцев

Общество
Почему российские Деды Морозы и Снегурочки не боятся конкуренции со стороны американцев
Федеральное агентство новостей  / 

Актеры петербургских театров рассказали в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о сложностях роли Деда Мороза и Снегурочки и объяснили, почему новоявленные герои детских мультсериалов и комиксов никогда не вытеснят традиционных героев русских сказок.

По словам актеров, при всей кажущейся простоте роли Деда Мороза или Снегурочки в действительности исполнение их сопряжено со многими трудностями. И основная сложность заключается в том, что играть приходится не на сцене, а в процессе общения со зрителями.

Почему российские Деды Морозы и Снегурочки не боятся конкуренции со стороны американцев
Федеральное агентство новостей /

«Если к этому относиться как к зарабатыванию денег, то это адский труд, потому что все люди и дети разные. Если это корпоратив, а в компании накопилось много негатива, тебя дергают за бороду, ругаются матом. Причем это не зависит от того, насколько ты хорошо исполняешь роль, просто людям нужно выплеснуть негатив. И ты здесь вот, пожалуйста, — объект, на который можно все это вылить», — рассказал актер «Небольшого драматического театра» Александр Белоусов.

Создает дополнительные трудности Дедам Морозам и Снегурочкам некорректное поведение некоторых родителей.

Почему российские Деды Морозы и Снегурочки не боятся конкуренции со стороны американцев
Федеральное агентство новостей /

«Ты стараешься создать детям атмосферу сказки, а родители вдруг вводят ребенка в зал, когда Дед Мороз и Снегурочка переодеваются. Ты стоишь и думаешь: ну зачем так? Ведь мы делаем эти поздравления не такими бытовыми, привычными для всех. Я актриса-кукольница, поэтому у меня очень много придумок. Они все волшебные до такой степени, что дети не верят своим глазам и падают на колени. Как такое возможно? Им очень хочется чуда. И когда тебе немножечко портят эффект чуда, становится неприятно», — отметила актриса продюсерского центра LAbb Production Studio Валерия Ватаман.

Между тем многие актеры с удовольствием работают в канун Нового года и последующие праздники Дедами Морозами и Снегурочками. Для многих актеров это еще и возможность поправить свое финансовое положение.

Почему российские Деды Морозы и Снегурочки не боятся конкуренции со стороны американцев
Федеральное агентство новостей /

«Есть даже пословица такая: Новый год кормит весь год. Действительно, новогодний заработок является одним из самых ощутимых лично в моей актерской профессии. После каждого Нового года я думаю: все, надо завязывать с этими Дедами Морозами. Потом подходит Новый год, и ты видишь: тому должен, этому должен, что-то хочешь купить. И опять идешь на елки. Все-таки эта работа — достаточно ощутимое подспорье для актера», — рассказал актер театра и кино Константин Стрелков.

Вместе с тем исполнение роли Деда Мороза и Снегурочки доставляет актерам много позитивных эмоций и дает дополнительные возможности для совершенствования своего мастерства. Александр Белоусов рассказал о различных казусах, в которые попадают актеры на новогодних мероприятиях, и только актерская импровизация позволяет им выйти из непредвиденных ситуаций с достоинством.

«Как-то я забыл шапку Деда Мороза в детском саду, приехал без нее в детский пансионат за 200 км от города. Решил надеть на голову красный мешок, посмотрел на себя в зеркало — вроде выглядит нормально. Вышел в коридор, и первые попавшиеся дети спросили меня: Дедушка Мороз, зачем ты мешок на голову надел? Пришлось отказаться от этой идеи. В это время на сцене разыгрывалась история с Шапокляк, вот я на нее все и свалил, что она украла у меня шапку Деда Мороза. Актриса молодец, тоже сообразила, что надо импровизировать. В итоге мы взяли эту придумку с шапкой, украденной Шапокляк у Деда Мороза, и используем ее на детских праздниках», — рассказал актер.

По словам актеров, новые фантастические истории для детей выводят на сцену новых персонажей, которые также начинают принимать активное участие в новогодних праздниках. Однако серьезную конкуренцию традиционным персонажам русских сказок, по их мнению, они вряд ли составят. Прежде всего из-за скудости образа и отсутствия игрового момента, которым богаты русские сказки.

«Появляется много разных персонажей. И ты порой ты даже не понимаешь кто есть кто — свинка Пеппа или Смурфик. Но я к этому спокойно отношусь, поскольку замечаю, что у детей есть потребность получения азов именно русской культуры. В американской культуре, в европейских сказках все замешано на том, что, если у тебя появилась проблема, ты вдруг стал Человеком-пауком, молнию метнул, и все, ты победил. Или пошел выпил зелья, получил суперсилу и победил. В русских сказках не так, здесь подумать надо: надо пойти к Бабе Яге, от Бабы Яги — к Кощею, от Кощея пойти еще к кому-то — и детям это интересно: туда пойти, сюда пойти, там что-то сделать. В Голливуде мальчик до того, как стал Человеком-пауком, был никем, потом его что-то стукнуло, он стал супергероем. То есть он не прошел какой-то этап, он не ходил к Бабе Яге, не делал задание, он не ходил к Кощею, он не побеждал Змея Горыныча, он не воевал с гномами, просто раз — и стал Человеком-пауком. Тогда как наши сказки направлены на развитие смекалки, логики, мышления», — рассказал Константин Стрелков.

В связи с этим актеры не считают, что традиция поздравления детей в Новый год героями русских сказок уйдет в прошлое. Дети, по их мнению, очень нуждаются в сказке, никакие социальные сети не смогут заменить им ту атмосферу таинственности и чуда, которую создает игра профессиональных актеров. Многие дети, по словам Александра Белоусова, встретившись с Дед Морозом и Снегурочкой в раннем детстве, продолжают ждать их каждый Новый год, пока не становятся взрослыми.

«Есть детки, к которым мы ходим 5-6 лет подряд. И если это наш последний приход, родители говорят нам: пожалуйста, придумайте что-то, какую-то легенду, что в следующем году Дед Мороз уже не сможет прийти, но не разрушайте эту сказку для ребенка. И мы играем такую завершающую встречу», — рассказал актер.

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