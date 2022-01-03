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Сенатор Совфеда Пушков усомнился в введении «адских» антироссийских санкций США

  /   Обновлено: 03 января 2022 14:25
Политика
Сенатор Совфеда Пушков усомнился в введении «адских» антироссийских санкций США
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 3 января. Президент США Джо Байден не решится ввести «адские» санкции против России. Такое мнение выразил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Политик считает, что возможные ограничительные меры со стороны Вашингтона полностью развяжут руки Кремлю на международной арене. По словам сенатора, Байден значительно дальновиднее своей администрации, поэтому не решится на такой шаг.

«У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил (президент России Владимира. — Прим. ФАН) Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть», — написал Пушков в Telegram.

Сенатор считает, что Вашингтон после санкций сможет угрожать Москве только военными мерами.

Ранее Алексей Пушков заявил, что американские дипломаты пытаются сорвать конструктивные переговоры с Россией. В качестве примера он привел заявления экс-послов США в РФ Майкла Макфола и Александра Вершбоу, которые потребовали от Джо Байдена предоставить список санкций против Москвы.

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санкции россия сша пушков совфед
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