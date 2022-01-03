Террористы убили шесть человек на юго-востоке Кении

Найроби, 3 января. Боевики исламистской группировки «Аш-Шабаб», являющейся ветвью запрещенной на территории РФ террористической организации «Аль-Каида»1, убили шестерых мирных жителей во время нападения на город Мпекетони в округе Ламу. Об этом сообщает The East African.

По данным правоохранителей, радикалы пробрались в населенный пункт с юга, устроили стрельбу и начали сжигать дома. Оперативные службы отреагировали практически мгновенно и прибыли к месту происшествия.

«Шестеро умерли до приезда скорой помощи, еще несколько кенийцев получили серьезные огнестрельные ранения и в настоящее время доставлены в местную больницу, где за их жизнь борются врачи. Как рассказали местные жители, атака может быть связана с политикой действующих властей в регионе, и они хотят, чтобы правительство расследовало инцидент», — пишет издание.

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Командир полиции Ламу Мозес Мурейти сообщил, что в настоящее время правоохранители проводят расследование и обещал поделиться подробной информацией о нападении.

«Мы работаем, устанавливаем, сколько домов сожжено, сколько людей пострадало. В скором времени соберем пресс-конференцию, на которой расскажем, как именно все произошло. Район оцеплен, спецназ проводит зачистку и пытается найти преступников», — уточнил он.

В начале декабря полицейский устроил стрельбу в пригороде столицы Кении. От рук преступника погибли шесть человек, в том числе его супруга.

1 Организация запрещена на территории РФ.