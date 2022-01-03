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Столкновения на северо-востоке Колумбии унесли жизни 17 человек

  /   Обновлено: 03 января 2022 14:38
Весь мир
Столкновения на северо-востоке Колумбии унесли жизни 17 человек
wikipedia.org  /  Petruss / CC BY-SA 3.0

Араукита, 3 января. В результате вооруженных столкновений на северо-востоке Колумбии погибли 17 человек. Об этом сообщает телеканал TeleSUR.

Мэр Аруакита Этеливар Торрес Варгас рассказал, что в результате действий неизвестных вооруженных лиц погибли 17 человек. Убийства произошли также в муниципалитетах Саравена, Фортул и Таме.

Национальная армия Колумбии опубликовала официальное коммюнике, в котором говорится, что убийства связаны с противостоянием вооруженных группировок в этих муниципалитетах.

«Стало известно, что в некоторых районах произошла серия убийств. По-видимому, существует конфронтация за контроль между членами вооруженных групп «Армии национального освобождения» (ELN) и несогласными из «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC)», — говорится в документе.

Военные заявили, что совместно с Национальной полицией начнут работу в этих муниципалитетах, чтобы помочь местным властям с расследованием обстоятельств убийств.

В октябре Колумбия перебросила 14 тысяч военных к границам Венесуэлы для борьбы с вооруженными формированиями.

FARC и ELN

Несмотря на то что группировка «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) подписала мирный договор с правительством Колумбии 2016 году и многие члены были демобилизованы, некоторые бывшие представители не принимают соглашение и продолжают борьбу с властями. Один из лидеров Иван Мордиско был первым, кто выступил против мирного процесса. Его группировка орудует в Арауке, Северном Сантандере, Кауке, Нариньо, Путумайо, Валье, Казанаре, Амасонаса, Уиле и Толиме. Службы безопасности Колумбии насчитывают около 2,5 тыс. бывших членов FARC, которые воюют с «Армией национального освобождения» (ELN) и криминальными бандами за территорию. Боевиков обвиняют в незаконной добыче полезных ископаемых, производстве наркотиков и других преступлениях.

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колумбия убийства farc
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