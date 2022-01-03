Замглавы МИД Панкин исключил обязанность России поставлять весь газ в Европу через Украину

Москва, 3 января. Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через территорию Украины. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев требует продлить транзит топлива из России после 2024 года.

«Если цель только чтобы через Украину качали (газ. — Прим. ФАН), то мы не обязаны», — сказал заместитель министра РИА Новости.

Панкин добавил, что Россия выполняет все существующие контракты. Кроме того, выполняются поставки газа с превышением на 8-10%.

Ранее Александр Панкин заявил, что есть вероятность затягивания сертификации «Северного потока — 2». По его словам, это может быть связано с регламентом процесса и вмешательством Соединенных Штатов.