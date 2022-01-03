ВС РФ могут получить модернизированные истребители Су-30СМ2 уже в 2023 году

Москва, 3 января. Усовершенствованные истребители Су-30СМ2 могут начать поступать на вооружение российской армии уже в 2023 году. Об этом сообщил источник в авиационной промышленности.

Согласно информации источника, на текущий момент проходят специальные летные испытания истребителя Су-30СМ с новым двигателем АЛ-41Ф-1С. Ожидается, что тестирование окончательно завершится к декабрю следующего года, передает «Интерфакс».

«Всего самолету предстоит более 150 испытательных полетов, сейчас выполнено порядка 10%», — добавил источник.

По его словам, при модернизации истребителя до уровня Су-30СМ2 основной упор делается на дополнительное авиационное вооружение, которым будет оснащена боевая единица. Также решается вопрос об установке на истребитель двигателей АЛ-41Ф-1С.

Ранее сообщалось, что предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) полностью выполнили государственный оборонный заказ за 2021 год. В ОАК подчеркнули, что сейчас особенно активно наращивается производство истребителей пятого поколения Су-57.