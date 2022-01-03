Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 15:30
15:30
Общество
Почему российские Деды Морозы и Снегурочки не боятся конкуренции со стороны американцев
15:30
Общество
Экспресс-тесты на COVID-19 можно сдать бесплатно в праздники в самарских ТЦ
15:25
Общество
Ученые Университета Макгилла выяснили, что COVID-19 заставил американцев поглупеть
15:24
Спорт
Наталья Непряева выиграла классический масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Италии
15:24
Экономика
Система дала сбой: что может спасти Великобританию от энергокризиса
15:23
Армия
Неопознанные беспилотники атаковали силы международной коалиции в Ираке
15:20
Общество
Продюсер «Гранита» Сергей Щеглов объяснил, для чего снимаются подобные фильмы
15:20
Экономика
Снижение объемов прокачки газа через украинскую ГТС стало серьезной проблемой для Киева
15:17
Экономика
Митрахович отметил спекулятивную составляющую газовых цен в ЕС
15:17
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко лишилась 70% волос из-за коронавируса
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ВС РФ могут получить модернизированные истребители Су-30СМ2 уже в 2023 году

Армия
ВС РФ могут получить модернизированные истребители Су-30СМ2 уже в 2023 году
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Москва, 3 января. Усовершенствованные истребители Су-30СМ2 могут начать поступать на вооружение российской армии уже в 2023 году. Об этом сообщил источник в авиационной промышленности.

Согласно информации источника, на текущий момент проходят специальные летные испытания истребителя Су-30СМ с новым двигателем АЛ-41Ф-1С. Ожидается, что тестирование окончательно завершится к декабрю следующего года, передает «Интерфакс».

«Всего самолету предстоит более 150 испытательных полетов, сейчас выполнено порядка 10%», — добавил источник.

По его словам, при модернизации истребителя до уровня Су-30СМ2 основной упор делается на дополнительное авиационное вооружение, которым будет оснащена боевая единица. Также решается вопрос об установке на истребитель двигателей АЛ-41Ф-1С.

Ранее сообщалось, что предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) полностью выполнили государственный оборонный заказ за 2021 год. В ОАК подчеркнули, что сейчас особенно активно наращивается производство истребителей пятого поколения Су-57.

Вернуться назад
Все новости / Армия / ВС РФ могут получить модернизированные истребители Су-30СМ2 уже в 2023 году
минобороны рф истребители су-30см2
Комментировать