Президента Болсонару вновь госпитализировали с кишечной непроходимостью

Бразилиа, 3 января. Президента Бразилии Жаира Болсонару вновь госпитализировали. Об этом сообщает новостной портал G1.

G1: Bolsonaro volta de SC, desembarca em SP e é levado a hospital com suspeita de nova obstrução intestinal.https://t.co/QOUq0cOe8O



via @GoogleNews — Fundo do poço. (@eliclebe) January 3, 2022

По данным СМИ, Болсонару был доставлен в больницу Vila Nova Star, которая находится в южной части Сан-Паулу. По словам врачей, у него снова началась кишечная непроходимость.

В июле 2021 года президента уже госпитализировали с похожими симптомами, тогда у него была боль в области живота и не прекращающаяся икота.

Проблемы со здоровьем у Болсонару начались во время предвыборной кампании. Во время одного из выступлений в 2018 году неизвестный пырнул главу государства ножом в область живота. Тогда Болсонару перенес операцию и затем еще три. Потом он неоднократно ложился в больницу из-за обострений. В сентябре 2020 года он пережил хирургическое вмешательство по удалению камня в почке.