Египет запретил не имеющим электронного паспорта ливийцам въезжать на свою территорию

Тобрук, 3 января. Власти Египта решили воспрепятствовать въезду граждан Ливии, имеющих при себе прежний бумажный паспорт зеленого цвета.

Данные меры начали действовать с 1 января 2022 года, объявил Муниципальный совет Тобрука в минувшее воскресенье. По словам главы местного комитета по регистрации пассажиров Мухаммада Мустафы аль-Ардави, Каир требует, чтобы ливийские путешественники пересекали границу АРЕ только при наличии электронного документа с активным автоматическим номером.

В соответствующем уведомлении, опубликованном на странице муниципалитета, чиновник сообщил, что любой гражданин, не выполнивший данное условие, вынужденно вернется в Ливию через сухопутный пограничный порт Мусаид. Примечательно, что новые правила привели к большому скоплению людей перед центрами выдачи паспортов. Чтобы смягчить кризис, власти открыли новые пункты, а также запустили систему электронного бронирования.

Годом ранее обе страны облегчили процедуры выдачи виз для граждан. Эти меры, в частности, касаются условий проживания и перемещения транснациональных семей.