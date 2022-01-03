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Молодая жена Ивлева рассказала, как ее орущий на экране муж ведет себя дома

Шоу-бизнес
Молодая жена Ивлева рассказала, как ее орущий на экране муж ведет себя дома
Pr Scr instagram.com  /  @lera_kudenkova

Москва, 3 января. Молодая жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия опровергла общепринятое мнение о ее муже. По словам женщины, ее супруг ведет себя дома совсем не так, как на экране.

Ивлев часто демонстрирует эмоции в передачах «На ножах» и «Адская кухня». Из-за этого зрители думают, что орущий на экране шеф-повар ведет себя дома с женой точно так же. Однако на самом деле поведение телеведущего дома разительно отличается, отметила Ивлева в интервью изданию «7Дней».

«Зрители видят его в кадре злым монстром. И когда я рассказываю о нем как о заботливом, спокойном, любящем муже, многие удивляются», — поделилась супруга знаменитого шеф-повара.

Женщина отзывается о муже как о самом адекватном и справедливом человеке. По словам Ивлевой, дома супруг сорвался на нее лишь один раз, когда она впервые приготовила для него яичницу, и в блюдо попала скорлупка.

«Вместе с тарелкой она полетела в мусорное ведро, и, уж конечно, это была моя последняя яичница. Почти всегда у нас готовит Константин», — призналась жена телеведущего.

Напомним, Константин Ивлев и его молодая супруга ждут рождения ребенка. Жена шеф-повара, для которой малыш станет первенцем, не сомневается, что ее муж проявит себя как ласковый, заботливый и любящий отец.

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Все новости / Шоу-бизнес / Молодая жена Ивлева рассказала, как ее орущий на экране муж ведет себя дома
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