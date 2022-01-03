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Президент ЦАР поздравил население с праздниками и обозначил планы правительства на 2022 год

Весь мир
Президент ЦАР поздравил население с праздниками и обозначил планы правительства на 2022 год
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 3 января. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что 2022 год пройдет под эгидой укрепления сотрудничества республики с дружескими странами.

«Минувший год был сложным для нашего государства. Он начался с неудавшегося наступления боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), которое сорвали наши войска (FACA) при поддержке российских инструкторов.

После этого начался трудный период восстановления экономики, здравоохранения, образования и ряда других отраслей. Но нам нельзя останавливаться на достигнутом, поэтому хочу поздравить всех соотечественников с Новым годом и обозначить курс на укрепление связей ЦАР с союзными государствами», — сообщил Туадера.

По мнению президента, внешнеполитическое взаимодействие откроет перед Центральноафриканской Республикой множество возможностей для ускоренного развития всех сфер жизни страны.

Президент ЦАР поздравил население с праздниками и обозначил планы правительства на 2022 год
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Тесное взаимодействие с другими государствами позволит нам быстрее выйти из кризиса, победить нищету и отсталость. Я хочу, чтобы 2022 год стал ключевым для инвестиций, направленных на создание постоянных рабочих мест, предоставляя возможности для нашей молодежи и так далее.

Кроме того, именно для привлечения зарубежных партнеров я лично принял участие в выставке ЭКСПО-2020 в Дубае, где открыл Международный день Центральноафриканской Республики. Именно там мы демонстрировали потенциал страны и ее человеческого ресурса», — заключил Туадера.

Ранее лидер ЦАР вместе с первой леди пожертвовали игрушки и продукты детям-сиротам, живущим в приютах 4-го округа Банги.

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президент африка цар планы туадера 2022 год
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