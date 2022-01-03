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Специалист по этикету Рогова перечислила правила хорошего тона для путешествия на поездах

Общество
Специалист по этикету Рогова перечислила правила хорошего тона для путешествия на поездах
Народные новости  /  Наталья Агеенко

Москва, 3 января. Преподаватель ВГИКа, специалист по этикету Алевтина Рогова перечислила правила хорошего тона для путешествия на поездах.

Рогова посоветовала не брать с собой в вагон чеснок, капусту, яйца и рыбу. Дело в том, что все эти продукты обладают сильным запахом, что вряд ли понравится пассажирам. Также специалист по этикету призвала не шуршать пакетами, здороваться с соседями и проявлять в разговоре тактичность, сообщает издание «Говорит Москва».

«Во-первых, вы должны поздороваться. Пусть небольшое количество времени, но вы будете ехать вместе. Продемонстрируйте свою доброжелательность, поприветствуйте, представьтесь. Если человек не особенно откликается на ваше предложение поговорить, лучше ни о чем не говорить», — посоветовала преподаватель ВГИКа.

Ранее Рогова перечислила самые распространенные ошибки во время застолья. Так, салфетки нельзя заправлять за воротник, а хлеб нужно отламывать, а не надкусывать.

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