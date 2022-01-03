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Sina: попытка захватить Курилы обернется для Японии утратой острова Хоккайдо

Армия
Sina: попытка захватить Курилы обернется для Японии утратой острова Хоккайдо
Федеральное агентство новостей

Пекин, 3 января. Нападение Японии на Россию с целью захвата Курильских островов обернется для Токио полным разгромом и катастрофой. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sina.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В свою очередь Россия отрицает любые претензии японской стороны на Курилы, поскольку действующий над ними суверенитет имеет международно-правовое оформление, передает «ПолитРоссия».

Эксперты полагают, что Токио может попытаться провести военную операцию, чтобы захватить Курильские острова силой. Однако подобный сценарий обречен на провал, так как в регионе находятся более четырех тысяч российских военных, ракетные комплексы С-400 «Триумф», противокорабельные системы «Бастион» и «Бал», а также огромное количество бронетехники и самоходная артиллерия.

Аналитики считают, что масштабная операция японской армии может иметь успех на первом этапе, однако позднее Токио придется столкнуться с основными российскими силами, что обернется для Японии полным разгромом. При этом японская сторона может утратить контроль над островом Хоккайдо, который расположен возле Курил.

«Если Япония спровоцирует конфликт с Россией из-за четырех Курильских островов, то его последствия будут очевидны уже спустя день после его начала. Токио сильно повезет, если ему удастся сохранить под своим контролем Хоккайдо», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Курильских островах будет создан льготный налоговый и таможенный режим, которыми смогут воспользоваться иностранные компании. Позднее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси осудил эту инициативу.

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россия япония курилы токио хоккайдо
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