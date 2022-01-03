Путин поручил до 1 мая изучить вопрос о повышении компенсаций на опасном производстве

Москва, 3 января. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Генпрокуратурой РФ рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения компенсационных выплат на опасном производстве за счет владельца.

Согласно поручению главы государства, доклад на эту тему должен быть представлен до 1 мая 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте президента в перечне поручений по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Минтруд России разработал проект приказа, позволяющий жителям страны обращаться за единовременной выплатой средств пенсионных накоплений через портал «Госуслуги».