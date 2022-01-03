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Боевики CPC продолжают разоружаться и сдаваться властям ЦАР

Весь мир
Боевики CPC продолжают разоружаться и сдаваться властям ЦАР
flickr.com  /  hdptcar

Банги, 3 января. Несколько боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) добровольно сложили оружие и сдались правительственным войскам ЦАР (FACA), сообщает Réseau des journalistes pour les Droits de l'homme.

Действия радикалов являются ответом на постоянные призывы властей республики к мирному диалогу и социализации в обществе. Так, 20 декабря 2021 года в субпрефектуре Алиндао капитулировали более 100 членов бандформирования. В настоящее время часть из них находится в столице региона и еще часть в Банги, где их опрашивают силовики.

«Они самостоятельно сдались правительственным войскам, так как считают нецелесообразным противодействие постоянно усиливающей напор национальной армии», — рассказал СМИ источник в администрации провинции.

Боевики CPC продолжают разоружаться и сдаваться властям ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Таким образом боевики в очередной раз подтвердили, что бойцы FACA в настоящее время стали грозной силой, справиться с которой невозможно даже при помощи поддержки извне. Обучением силовиков ЦАР занимаются российские инструкторы, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

«Радикалы прекрасно осознают, что противостоять нашей армии невозможно, поэтому бегут из подразделений и сдаются властям, используя возможность, предоставленную президентом Фостен-Арканжем Туадера», — заявили сотрудники Réseau des journalistes pour les Droits de l'homme.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Центральноафриканской Республики разгромили боевиков, скрывавшихся в лагере на территории провинции Уам.

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Все новости / Весь мир / Боевики CPC продолжают разоружаться и сдаваться властям ЦАР
боевики африка армия цар российские инструкторы сложили оружие
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