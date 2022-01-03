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Hyundai Motor Group планирует продать в 2022 году более 4 млн автомобилей

Экономика
Hyundai Motor Group планирует продать в 2022 году более 4 млн автомобилей
hyundai.ru  /  ООО Хендэ Мотор СНГ

Москва, 3 января. Южнокорейская Hyundai Motor Group планирует реализовать 4,32 млн машин в 2022 году. Это примерно на 8% или 320 тысяч авто больше относительно 2021 года, сообщает Reuters.

В наступившем году корпорация продолжит активно осуществлять переход к электрификации посредством своей деятельности в сфере НИОКР, производства, продаж и обслуживания клиентов, указал глава Hyundai в своем новогоднем обращении.

С этой целью в 2021 году были представлены электрокары Hyundai IONIQ 5, Kia EV6 и Genesis GV60 построенные на глобальной модульной электрической платформе E-GMP. На 2022 год запланирован выпуск моделей Hyundai IONIQ 6, Genesis GV70 EV, Kia Niro EV и Kia EV6.

Hyundai ликвидировала отдел, который занимался разработкой двигателей внутреннего сгорания. Согласно данным The Korea Economic Daily, решение о закрытии связано с развитием технологий электрификации.

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