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Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева сообщила, что хочет заняться ритуальным бизнесом

  /   Обновлено: 03 января 2022 13:49
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева сообщила, что хочет заняться ритуальным бизнесом
instagram.com  /  @alenavodonaeva

Москва, 3 января. Бывшая участница «Дома-2», блогер и телеведущая Алена Водонаева призналась, что хотела бы заняться необычным бизнесом. Знаменитость не отказалась бы от заработка в сфере ритуальных услуг.

Звезда телестройки уже давно попробовала себя в предпринимательской деятельности. Например, она открывала собственный салон красоты. Подписчики уточнили у Водонаевой в Instagram Stories, каким бизнесом она бы занялась, если бы у нее была безлимитная карта на создание и развитие своего дела.

«Ритуальным», — ответила телеведущая.

В качестве иллюстрации к ответу блогер опубликовала свое фото, на котором предстала перед поклонниками в темных очках и с черным платком на голове. В кадр попали и яркие острые ногти знаменитости. Похоже, на снимке Водонаева одета в черный корсет, подчеркивающий ее грудь.

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева сообщила, что хочет заняться ритуальным бизнесом
Pr Scr instagram.com / @alenavodonaeva

Ранее Алена Водонаева впервые за 15 лет встретилась с другой экс-участницей «Дома-2» — Викторией Боней. Звезды телестройки наконец помирились после долгих лет.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева сообщила, что хочет заняться ритуальным бизнесом
блогер водонаева знаменитости
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