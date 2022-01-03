Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева сообщила, что хочет заняться ритуальным бизнесом

Москва, 3 января. Бывшая участница «Дома-2», блогер и телеведущая Алена Водонаева призналась, что хотела бы заняться необычным бизнесом. Знаменитость не отказалась бы от заработка в сфере ритуальных услуг.

Звезда телестройки уже давно попробовала себя в предпринимательской деятельности. Например, она открывала собственный салон красоты. Подписчики уточнили у Водонаевой в Instagram Stories, каким бизнесом она бы занялась, если бы у нее была безлимитная карта на создание и развитие своего дела.

«Ритуальным», — ответила телеведущая.

В качестве иллюстрации к ответу блогер опубликовала свое фото, на котором предстала перед поклонниками в темных очках и с черным платком на голове. В кадр попали и яркие острые ногти знаменитости. Похоже, на снимке Водонаева одета в черный корсет, подчеркивающий ее грудь.

Pr Scr instagram.com / @alenavodonaeva

Ранее Алена Водонаева впервые за 15 лет встретилась с другой экс-участницей «Дома-2» — Викторией Боней. Звезды телестройки наконец помирились после долгих лет.