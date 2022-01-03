Автор музыки к «Улице Сезам» Стивен Лоуренс умер в 82 года

Вашингтон, 3 января. Композитор Стивен Лоуренс, который сочинял музыку к популярной детской передаче «Улица Сезам», скончался в США. Ему было 82 года.

Журнал Variety со ссылкой на его супругу Кантор Кэти Лоуренс пишет, что Лоуренс ушел из жизни в больнице имени Клары Маас в городе Бельвилл.

Стивен Лоуренс написал для «Улицы Сезам» около 300 песен, за одну из которых он получил три премии «Эмми». Также композитор выпустил саундтреки к мелодраме «Рано или поздно», картине «Бей в барабан медленно» и мюзиклу HBO «Повесть о Кролике Питере». С 2003 года Лоуренс работал дирижером в синагоге города Стэмфорд.