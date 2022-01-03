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Авторы EurAsian Times указали на трещину в отношениях России и Индии из-за Китая

Политика
Авторы EurAsian Times указали на трещину в отношениях России и Индии из-за Китая
pixabay.com

Нью-Дели, 3 января. Отношения России и Индии дали трещину из-за Китая, однако Нью-Дели сейчас пытается исправить ситуацию. Такое мнение выразили авторы индийского издания EurAsian Times.

Аналитики считают, что ситуация в отношениях Китая и Индии являются ключевым фактором для Нью-Дели в выстраивании внешней и оборонной политики. Обострение произошло после столкновения их военных в приграничном регионе Ладакх в 2020 году. Затем стороны принялись наращивать военную мощь, пишет «ПолитРоссия».

Индия в этой ситуации осознала, что нуждается в помощи по части вооружения. Партнером для нее выступала Россия, однако страна обратилась к Западу из-за сотрудничества Москвы и Пекина. Это осложнило российско-индийские отношения.

«Проблемы в этой области все еще сохраняются, поскольку Китай является ключевым стратегическим партнером России и основной угрозой для Индии. Следовательно, Индия установила более тесные связи с Западом, что создает трещины в отношениях Москвы и Нью-Дели», — указано в материале.

Авторы EurAsian Times указали на трещину в отношениях России и Индии из-за Китая
ПолитЭксперт / Аврора Зорина

Авторы отметили, что Индия разочаровалась в поддержке со стороны США. Это произошло по нескольким причинам. Первой аналитики назвали реакцию Вашингтона на покупку Индией российских систем С-400. Американская сторона задержала поставку беспилотников MQ-9B Predator. Кроме того, США не учли интересы Нью-Дели во время вывода войск из Афганистана, поскольку Индия инвестировала в страну около 3 млрд долларов.

В статье указано, что индийская сторона сейчас пытается показать готовность сотрудничать с Россией в военной сфере. Однако связь Москвы и Пекина создает некое напряжение в отношениях с Нью-Дели.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Индия и Китай являются союзниками для России. По его словам, Москва координирует с ними действия на международной арене.

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