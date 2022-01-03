«Точка на карте». Парк «Остров фортов» и главные тайны Кронштадта

Кронштадт находится всего в 30 километрах от Петербурга на острове Котлин в Финском заливе. Этот небольшой городок основал российский император Петр I в 1704 году для защиты столицы от неприятеля со стороны Балтийского моря, так как в тот период шла Северная война.

За свой сравнительно недолгий срок существования Кронштадт успел стать родиной для радио и Военно-морского флота РФ. В этом городе было совершено более 300 научных открытий и изобретений.

Здесь впервые в России был построен сухой док, применено хлорирование воды и проведены первые испытания подводных лодок, а также сделана операция на сердце.

Сейчас в Кронштадт ежегодно стекаются толпы туристов. Главные его достопримечательности — Морской Никольский собор, парк «Патриот», где выставлены образцы боевой техники и арт-объекты, а также новый парк «Остров фортов», который к 2025 году станет новым туристическим кластером и изменит инфраструктуру города.

В новом выпуске передачи «Точка на карте» вы узнаете, какие места в Кронштадте просто необходимо посетить, попав на Котлин, а также раскроете тайны и загадки этого удивительного места.