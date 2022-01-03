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Шишкова и Тимати вместе отпраздновали Новый год в доме Киркорова

  /   Обновлено: 03 января 2022 13:29
Шоу-бизнес
Шишкова и Тимати вместе отпраздновали Новый год в доме Киркорова
instagram.com  /  @timatiofficial / @missalena.92

Москва, 3 января. Рэпер Тимати, его экс-возлюбленная, модель Алена Шишкова, а также их общая дочь Алиса встретили Новый год вместе. Все они стали гостями на празднике в доме короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

Звездные участники праздника делились кадрами с торжества в Instagram. Вместе с Шишковой и Тимати в гости к Киркорову пришли мать рэпера и его брат — Симона и Артем Юнусовы. Еще одной знаменитой гостьей стала певица Ани Лорак, посетившая праздник с дочерью. Увидев экс-возлюбленную основателя лейбла Black Star, певец выразил восхищение ее белоснежным нарядом.

«Снегурочка, наша красавица!» — сделал комплимент модели артист.

Симону Юнусову король эстрады назвал «своей любимой королевой-матерью». Исполнитель подготовил для гостей не только теплые слова, но и развлечения. Например, он организовал для детей катание на хаски, от чего дочь Тимати и Шишковой пришла в восторг.

Судя по кадрам из соцсети, праздник в звездной компании прошел очень душевно. Гости Киркорова любовались новогодним салютом и фотографировались у большой елки, украшенной игрушками и гирляндами.

Шишкова и Тимати вместе отпраздновали Новый год в доме Киркорова
Pr Scr instagram.com / @missalena.92

Ранее Симона Юнусова рассказала о сложностях общения с повзрослевшими сыновьями. Мать Тимати призналась, что выросшие дети иногда просят ее не лезть в их жизнь.

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Все новости / Шоу-бизнес / Шишкова и Тимати вместе отпраздновали Новый год в доме Киркорова
киркоров тимати Шишкова
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