Киев, 3 января. Президент Украины Владимир Зеленский в последние дни декабря утвердил предложенные СНБО санкции в отношении ряда оппозиционных украинских СМИ, а также некоторых политиков.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич уверен, что глава государства совершил серьезную ошибку, утвердив ограничения. По словам нардепа, у тех, кого коснулись санкции, есть большие шансы оспорить их в суде. При этом самому Зеленскому рано или поздно придется ответить за свои неправомерные действия.

«Если они сами их не отменят, они будут отменены судами, и будет ответственность того человека, кто подписывал, а это президент. Он будет подвержен ответственности по уголовному кодексу, и все те люди, кого коснулись эти санкции, будут иметь право подавать и гражданские иски против него за тот ущерб, который они получили из-за незаконных действий лично его, потому что он вводил эти указы в действие. Он мог их не вводить. Решение СНБО не обязательно к исполнению, это рекомендация», — заявил Шуфрич в эфире канала UKRLive.

Политик отмечает, что Владимир Зеленский, судя по всему, даже не осознает, как его «подставило» собственное окружение. По мнению депутата Рады, сами авторы идеи санкций не понесут за этого никакого наказания, а вся ответственность ляжет на плечи главы государства.

president.gov.ua / Офіс Президента України

«Самое интересное, что те, кто это для него придумал, никакой ответственности нести не будут. Может быть, разве что глава администрации. Может быть, секретарь СНБО, который визирует эти документы. Но в основном тот, кто это придумал Зеленскому, точно не будет нести ответственность. Потому что он скроется, а президент за это будет отвечать. Это стопроцентная подстава», — уверен нардеп.

Как считает Шуфрич, как только Зеленский покинет президентское кресло, его ждут серьезные проблемы, избежать которых он однозначно не сможет. Единственный шанс на спасение для него — как можно дольше оставаться в кресле президента, но и это не сможет длиться вечно.

«Для того чтобы из этой ситуации выйти, надо быть у власти вечно, а это невозможно — у нас не монархия, у нас не диктатура, когда до последнего дня жизни с автоматами в руках находятся у власти. Поэтому в данном случае у президента очень непростая ситуация», — подчеркнул депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Бывший первый заместитель украинского Министра иностранных дел Александр Чалый ранее предсказал итог окончания войны за Украину в 2022 году.