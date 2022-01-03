Не нефтяной экспорт принес в казну Египта 31 млрд долларов в 2021 году

Каир, 3 января. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули рассказал, что республика добилась рекордных показателей по экспорту за 2021 год. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

По его словам, правительство активно работает над увеличением поставок продукции странам-партнерам во всех областях. Речь идет не только о сельхозпродукции, но и медицине, технологии и энергетике.

«За прошедший период кабмин принял программу по возмещению нагрузки, которая значительно способствовала росту экспорта», — сказал премьер.

Egypt’s export revenues reach all-time record high of $31 billion: Cabinethttps://t.co/AlIsDuRCqX — Ahram Online (@ahramonline) January 2, 2022

Мустафа Мадбули добавил, что египетский не нефтяной экспорт принес рекордно высокие доходы в 2021 году, заработав 31 миллиард долларов. На 5,6 млрд больше, чем в 2020 году.

Премьер отметил, что кабмин намерен и дальше реализовывать национальную программу для увеличения поставок продукции за рубеж. Для этого строится Парк солнечной энергии Бенбан и атомная электростанция «Эль-Дабаа». Два проекта позволят республике стать главными поставщиками электроэнергии на Африканском континенте и Ближнем Востоке.