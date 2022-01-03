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Вандалы снесли статую президента Мексики

Весь мир
Вандалы снесли статую президента Мексики
lopezobrador.org.mx  /  Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador.

Атлакомулько-де-Фабела, 3 января. В мексиканском муниципалитете Атлакомулько неизвестные снесли статую президента страны Андреса Лопеса Обрадора. Об этом сообщает издание Excelsior.

По данным СМИ, статуя лидера страны простояла после установки несколько дней, после чего ее сбросили с постамента. Вандалы также отбили руки и голову. Полиция разыскивает нарушителей.

Статуя в честь президента была открыта 29 декабря по указанию мэра Роберто Теллеса Монроя Она была изготовлена в муниципалитете Тлалпуджахуа в штате Мичоакан и стоила 50 тысяч песо, около 2,3 тыс. долларов.

Отмечается, что Атлакомулько считается оплотом оппозиции. Несколько дней назад новым мэром стал Марисоль Ариас, представляющий альянс, в который входит Партия национального действия (PAN) и Партия демократической революции (PRD).

Согласно данным последнего опроса, рейтинг одобрения действующего президента Лопеса Обрадора находится на высоком уровне. Его поддерживают 64,3% мексиканцев.

 

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мексика статуя лопес обрадор
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