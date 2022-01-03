Вандалы снесли статую президента Мексики

Атлакомулько-де-Фабела, 3 января. В мексиканском муниципалитете Атлакомулько неизвестные снесли статую президента страны Андреса Лопеса Обрадора. Об этом сообщает издание Excelsior.

???? Este 1 de enero fueron difundidas diversas imágenes en las que se aprecia la estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador en el suelo y sin la cabeza tras haber sido vandalizada.https://t.co/C4iS0rsyLG — Excélsior (@Excelsior) January 2, 2022

По данным СМИ, статуя лидера страны простояла после установки несколько дней, после чего ее сбросили с постамента. Вандалы также отбили руки и голову. Полиция разыскивает нарушителей.

Статуя в честь президента была открыта 29 декабря по указанию мэра Роберто Теллеса Монроя Она была изготовлена в муниципалитете Тлалпуджахуа в штате Мичоакан и стоила 50 тысяч песо, около 2,3 тыс. долларов.

Отмечается, что Атлакомулько считается оплотом оппозиции. Несколько дней назад новым мэром стал Марисоль Ариас, представляющий альянс, в который входит Партия национального действия (PAN) и Партия демократической революции (PRD).

Согласно данным последнего опроса, рейтинг одобрения действующего президента Лопеса Обрадора находится на высоком уровне. Его поддерживают 64,3% мексиканцев.