Турецкий суд отменил дискриминационное решение мэра Болу о повышении сборов с беженцев

Анкара, 3 января. Суд турецкого города Болу отменил спорное решение муниципального совета об увеличении стоимости коммунальных услуг и государственных пошлин для иностранцев.

Антимигрантский план

Инициатива о введении дополнительных денежных сборов принадлежала мэру данного населенного пункта Танджу Озкану, известному своими ксенофобскими взглядами.

Ранее он предложил повысить цену на воду и вывоз мусора для проживающих в городе беженцев из других стран. Также он настоял на установлении новой нормы для проведения церемоний заключения брака, стоимость которой составила 100 000 лир (свыше 7500 долларов).

Тем самым одиозный политик хотел усложнить жизнь мигрантам, прежде всего сирийцам, и продемонстрировать тот факт, что в Турции им не рады.

Незадолго до этого власти Болу уже урезали финансовую помощь проживающим в городе беженцам, однако скандальному градоначальнику показалось, что этого мало. Выдвинутые Озканом инициативы были приняты в городе в конце ноября 2021 года.

Turkish mayor denies being a racist after introducing series of xenophobic measures #TanjuÖzcan #Turkey https://t.co/i4AHsbNUAv — Duvar English (@DuvarEnglish) November 29, 2021

Реакция на инициативы одиозного мэра

«Пусть они подают на меня в суд. Я открыто говорю о причинах принятого мною решения. Я ничего не скрываю и знаю, что после этого решения муниципалитет будет подвергнут расследованию со стороны инспекторов МВД. Я знаю, что люди будут подавать на меня жалобы, говорить о правах человека и называть меня фашистом. Мне просто все равно», — заявлял мэр Болу.

В дальнейшем случилось именно то, что предсказывал политик. Например, члены «Республиканской народной партии» (РНП), куда входит Озкан, заявили о созыве Высшего междисциплинарного комитета, призванного оценить работу чиновника и скандалы, участником которых он стал. Представители оппозиционного политического объединения подчеркивали, что все выступления главы Болу являются только его личной позицией и никак не связаны с РНП.

Irkçılık, ayrımcılık suçtur. Utanç verici haldir! CHP’nin bu insanı ihraç etmesi gerekir, çok nettir! Eğer ki helalleşmek istiyorsa, ırkçılık yapan birisini de partisinden ihraç ederek insan hakları savunucuları ile de helalleşsin Sn. Kılıçdaroğlu’na da bu mesajı iletiyorum! pic.twitter.com/b24225BEHr — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) November 21, 2021

В тот же период высказываниями Танджу Озкана заинтересовались и представители МВД Турции, сообщившие о начале разбирательства на предмет намеренного разжигания межнациональной розни, нетерпимости и притеснения иностранцев.

Досталось мэру и от пользователей социальных сетей, активно критикующих действия градоначальника. На этом фоне он даже обратился в прокуратуру с жалобой на комментаторов, «оскорбляющих его достоинства» в Сети.

Противники дискриминационного решения городского совета Болу обратились в суд ради блокировки инициативы. Уже 1 января служители закона пришли к выводу о необходимости пресечь повышение сборов с иностранцев, оказавшихся в нелегком положении.

A court in Bolu ruled against the discriminatory policies of main opposition Republican People’s Party (CHP) mayor Tanju Özcan targeting the migrant community of the provincehttps://t.co/QhS4USGoxq — Ahval (@ahval_en) January 1, 2022

Пока не ясно, станет ли город обжаловать судебное постановление. При этом большой вопрос вызывает и дальнейшая судьба Озкана: комитет «Республиканской народной партии» и Министерство внутренних дел Турции все еще не предоставили информации о своей работе и том, что в дальнейшем ждет мэра Болу.

Оппозиционный политик является объектом критики с тех пор, как в 2019 году занял видный государственный пост главы города на северо-западе страны. Вопрос мигрантов — не единственная острая тема, которой он коснулся в своих выступлениях. Так, ранее чиновник заявлял о том, что «сирийцы отстают в развитии от турок на 30 лет, а афганцы — на 100», а также отличился в скандалах с оскорблением женщин, чем вызвал новый всплеск общественного раздражения в свой адрес.