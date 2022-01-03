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Рынок криптовалют достиг нового рубежа

Экономика
Рынок криптовалют достиг нового рубежа
pixabay.com

Москва, 3 января. В прошлом году капитализация крипторынка превысила 3 трлн долларов. Многие альткоины значительно подорожали. Цена токена CEEK VR выросла на 32 550%. В ноябре криптовалюта достигала максимальной цены в 1,19 доллара, сообщает РБК.

Кроме CEEK VR в числе подорожавших оказался Axie Infinity. Стоимость токена увеличилась на 19 044%. Цифровая монета The Sandbox за 12 месяцев прибавила 17 446%.

В прошлом году россияне вложили в криптовалюты около 5 трлн рублей.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против использования финансовой системы РФ для операций с криптовалютами, потому что они не могут быть средством платежа из-за высокой волатильности. Специалисты российского финансового регулятора обсуждают возможные пути блокировки инвестиций в криптовалюту. Остановить поток инвестиций в цифровые активы планируется через MCC-коды. Это специальный параметр в карточных переводах, который отвечает за тип услуг продавца.

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