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Абд аль-Хамид Дабиба встретился с послом Катара в качестве премьера Ливии

Весь мир
Абд аль-Хамид Дабиба встретился с послом Катара в качестве премьера Ливии
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 3 января. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба встретился в воскресенье в своем офисе в Триполи с новым послом Катара Халедом ад-Досари.

Прием дипломата проведен несмотря на то, что срок полномочий как ПНЕ, так и главы кабмина закончился еще 24 декабря одновременно с несостоявшимися общенациональными выборами. Однако власти североафриканского государства, оказавшись в условиях острого политического кризиса, пока не торопятся с назначением нового исполнительного органа.

В начале встречи Дабиба поприветствовал посла и пожелал ему успехов на новом посту. Стороны обсудили вопросы развития ливийско-катарских отношений и активизацию достигнутых ранее договоренностей. В свою очередь, представитель Дохи подтвердил желание своего государства оптимизировать сотрудничество и работать над реализацией двусторонних соглашений в различных областях.

Правительство национального единства сформировано 5 февраля в Женеве в ходе сессии Форума ливийского политического диалога. Его главной задачей являлось проведение 24 декабря 2021-го всеобщих президентских и парламентских выборов, которые так и не состоялись.

В эту же дату истек срок полномочий ПНЕ и возглавляющего его премьер-министра. Однако Абд аль-Хамид Дабиба продолжает нарушать договоренности и принятые на себя обязательства. Так, он баллотировался на пост главы государства, несмотря на обещание не выдвигать свою кандидатуру, данное им при вступлении в должность главы кабмина.

Кроме того, политик, не дождавшись решения о судьбе переходного правительства в новых обстоятельствах, продолжил выполнять обязанности премьера. 30 декабря он провел первое после срыва выборов заседание ПНЕ в Триполи.

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ливия
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