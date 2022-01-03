Российские кинотеатры увеличили кассовые сборы на 78% за год

Москва, 3 января. Кассовые сборы российских кинотеатров в 2021 году составили 40,7 млрд рублей, что на 78% больше, чем за предыдущий год, следует из данных Фонда кино.

При этом, если сравнивать результаты прошлого года с 2019-м, то сборы отстают от докризисных значений на 26%. В 2021 году в России было продано 145,7 млн билетов в кино, 39,7 млн из которых — фильмы отечественного производства. Сборы российского кино составили 10,4 млрд рублей, а зарубежного — 30,3 млрд.

Как отметили в Фонде кино, восстановление рынка прервалось в начале ноября из-за введения нерабочих дней. Однако декабрь благодаря нескольким кассовым премьерам стал самым успешным месяцем 2021 года.

Правительство в конце декабря приняло решение выделить дополнительно 5,5 млрд рублей на поддержку российского кинематографа. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, создаваемые за бюджетные деньги фильмы должны рассказывать от традиционных ценностях и воспитывать любовь к Родине.