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Член СПЧ Брод предложил учитывать мнение россиян в вопросе перезахоронения Ленина

  /   Обновлено: 03 января 2022 13:50
Общество
Член СПЧ Брод предложил учитывать мнение россиян в вопросе перезахоронения Ленина
wikipedia.org  /  Time Life Pictures/Mansell/The LIFE Picture Collection/Public Domain

Москва, 3 января. Некоторые россияне могут остаться недовольны, если перенести захоронения с Красной площади. С таким мнением выступил член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Недавно вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил перенести мемориальное кладбище у Кремлевской стены. Также он назвал аморальным демонстрацию мумии вождя пролетариата Владимира Ленина.

«Безусловно, необходимо предать земле тела усопших, могилы которых находятся на Красной площади. Но это дело не завтрашнего дня. Нужно учитывать, что эти действия вызовут недовольство со стороны части наших граждан, особенно пожилых людей, чьи взгляды сформировались в период СССР», — сказал Александр Брод РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил рассмотрение вопроса о перезахоронении Ленина. Он сказал об этом на фоне слухов о переносе останков вождя.

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