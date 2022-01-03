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Максим Галкин назвал любимую книгу Аллы Пугачевой, которую певица иногда перечитывает

Шоу-бизнес
Максим Галкин назвал любимую книгу Аллы Пугачевой, которую певица иногда перечитывает
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 3 января. Шоумен и телеведущий Максим Галкин рассказал о литературных предпочтениях своей супруги — певицы Аллы Пугачевой. По его словам, у Примадонны есть любимая книга, которую она периодически перечитывает.

Пародист сообщил в интервью на YouTube-канале литературного критика Галины Юзефович, что его жена любит проводить время за чтением. При этом вкусы звездных супругов в этой области различаются.

«Большинство книг, которые она называла, я не читал», — признался Галкин.

Как утверждает шоумен, у Пугачевой есть настольная книга. По словам телеведущего, Примадонна очень любит двухтомник художника и писателя Константина Коровина, родившегося в 1861 году и прожившего до 1939 года. В любимой книге певицы автор делится воспоминаниями о своих современниках.

«Алла его обожает. Причем она всегда мне с удовольствием пересказывала воспоминания о Шаляпине», — подчеркнул пародист.

Галкин назвал любимую книгу своей жены действительно потрясающей. Шумен всем рекомендовал прочитать это произведение.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двоих детей — двойняшек Лизу и Гарри. Телеведущий рассказывал, как распределяются родительские роли в их семье. Если верить пародисту, Примадонна проводит больше времени с сыном и дочерью, чем он, поскольку уже не работает и не выступает.

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