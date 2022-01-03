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Страны ОПЕК+ продолжат следовать июльскому плану восстановления добычи

Экономика
Страны ОПЕК+ продолжат следовать июльскому плану восстановления добычи
pixabay.com

Москва, 3 января. Участники соглашения ОПЕК+ с 1 января могут увеличить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, что соответствует плану восстановления производства, принятому в июле 2021 года.

Министры стран ОПЕК+ собираются каждый месяц, чтобы договориться об объемах увеличения нефтедобычи. Они еще ни разу не изменили принятого в июле соглашения, несмотря на рост котировок сырья и просьбы со стороны импортеров.

ОПЕК+ недопоставляет на рынок больше нефти, чем планировалось. Это связано многочисленными авариями и ремонтами объектов инфраструктуры в ряде стран, а также недостатком инвестиций в нефтегазовую отрасль. В августе сделка была исполнена на 119%, в сентябре — на 115%, в октябре — на 116%, и на столько же в ноябре.

Министры стран ОПЕК соберутся 3 января, чтобы обсудить кандидатуру нового генерального секретаря организации. Он должен будет вступить в должность в августе этого года.

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