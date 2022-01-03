Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 13:58
13:55
Весь мир
Боевики CPC продолжают разоружаться и сдаваться властям ЦАР
13:54
Экономика
Путин поручил до 1 мая изучить вопрос о повышении компенсаций на опасном производстве
13:51
Экономика
Hyundai Motor Group планирует продать в 2022 году более 4 млн автомобилей
13:49
Весь мир
Турецкий суд отменил дискриминационное решение мэра Болу о повышении сборов с беженцев
13:49
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева сообщила, что хочет заняться ритуальным бизнесом
13:48
Общество
Автор музыки к «Улице Сезам» Стивен Лоуренс умер в 82 года
13:44
Политика
Авторы EurAsian Times указали на трещину в отношениях России и Индии из-за Китая
13:43
Общество
Спустя восемь месяцев жители 11 домов в Махачкале получили горячую воду
13:42
Общество
Финский ученый Каринен объяснила склонность к случайному сексу и употреблению наркотиков
13:35
Происшествия
Полиция Петербурга задержала подозреваемого в поджоге ночного клуба
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Цена фьючерсов на газ в ЕС опустилась ниже 800 долларов за тысячу «кубов»

Экономика
Цена фьючерсов на газ в ЕС опустилась ниже 800 долларов за тысячу «кубов»
pixabay.com

Москва, 3 января. Котировки газа в Европе в первый торговый день 2022 года упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии февральские фьючерсы торговались на уровне 817 долларов. Но после снижение ускорилось, и к 10:20 по Москве бумаги подешевели до 772,4 доллара — на 6%.

Европейский газовый рынок лихорадит с лета: цены постепенно росли, а с начала осени неоднократно обновляли исторический рекорд, вслед за чем шел некоторый спад. Очередной подъем был отмечен 21 декабря — фьючерсы преодолели отметку в 2190 доллара за тысячу «кубов», а к самому концу года откатились ниже 800 долларов.

Экстренный ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» вместе с повышением поставок российского газа могли бы снизить сверхвысокие цены на голубое топливо в ЕС, считают эксперты.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Цена фьючерсов на газ в ЕС опустилась ниже 800 долларов за тысячу «кубов»
газ европа торги
Комментировать