Цена фьючерсов на газ в ЕС опустилась ниже 800 долларов за тысячу «кубов»

Москва, 3 января. Котировки газа в Европе в первый торговый день 2022 года упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии февральские фьючерсы торговались на уровне 817 долларов. Но после снижение ускорилось, и к 10:20 по Москве бумаги подешевели до 772,4 доллара — на 6%.

Европейский газовый рынок лихорадит с лета: цены постепенно росли, а с начала осени неоднократно обновляли исторический рекорд, вслед за чем шел некоторый спад. Очередной подъем был отмечен 21 декабря — фьючерсы преодолели отметку в 2190 доллара за тысячу «кубов», а к самому концу года откатились ниже 800 долларов.

Экстренный ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» вместе с повышением поставок российского газа могли бы снизить сверхвысокие цены на голубое топливо в ЕС, считают эксперты.