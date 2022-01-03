Доходы Суэцкого канала в Египте превысили 6 млрд долларов за 2021 год

Каир, 3 января. Доходы Суэцкого канала в Египте достигли 6,3 млрд долларов по итогам 2021 года, что на 12,8% больше относительно 2020 года, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа.

Таким образом, данный показатель стал самым высоким в истории канала.

«В течение 2021 года были установлены новые и беспрецедентные рекорды за всю историю канала, когда годовой доход достиг наивысшего показателя в 6,3 млрд долларов», — цитирует Рабиа новостной портал Al-Yaum al-Sabia​​​​​​.

Более того, рекордной отметки достиг и годовой чистый тоннаж, превысивший 1,27 млрд тонн, что оказалось на 8,5% больше прошлогодних показателей. Всего в обоих направлениях по каналу прошли 20 694 судна по сравнению с 18 830 в 2020 году, отметил Рабиа.

Подорожание морской логистики привело к глобальному росту потребительских цен. Наиболее заметное влияние будет оказано на развивающиеся страны, которые сильнее других зависят от морской торговли.