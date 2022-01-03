Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику ВСУ вблизи населенного пункта Новозвановка

Луганск, 3 января. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз нарушили Минские соглашения, разместив бронетехнику вблизи населенного пункта в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что размещение бронетранспортера и двух боевых машин пехоты ВСУ было зафиксировано около жилого района населенного пункта Новозвановка в ЛНР.

В Народной милиции республики напомнили, что подразделения ВСУ нарушают третий пункт Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, размещая свою бронетехнику и вооружение возле населенных пунктов в Донбассе.

Ранее военное ведомство ЛНР обвинило ВСУ в использовании средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для создания помех беспилотникам наблюдательной миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины.