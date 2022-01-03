МИД России допустил растягивание процесса сертификации «Северного потока — 2»

Москва, 3 января. Сертификация газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета. Ситуацию проанализировал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Он не исключил очередного вмешательства США. По словам дипломата, регламент процедуры позволяет рассматривать вопрос сертификации в разных инстанциях, что растянет процесс на несколько месяцев.

«Да, после этого может быть там кувалда американская — почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по «Северному потоку» не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу», — сказал Панкин РИА Новости.

Ранее сообщалось, что запуск газопровода снизит высокие цены на голубое топливо в Европе. «СП-2» уже готов к работе и ожидает только сертификации.