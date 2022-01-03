Правительство Эквадора назначило нового главу МИД

Кито, 3 января. Правительство Эквадора объявило о назначении Хуана Карлоса Олгуина на должность министра иностранных дел страны. Об этом сообщается на официальной странице ведомства.

Новый глава МИД был назначен вместо эквадорского политика Маурисио Монтальво, который выполнял функции министра с 24 мая 2021 года.

El exconsejero presidencial @juancaholguin asumirá @CancilleriaEc este lunes 3 de enero después de que he decidido encargar nuevas funciones al actual Canciller @MMontalvoEC, que serán anunciadas mañana durante el acto de condecoración con el que agradeceré sus servicios. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) January 2, 2022

Президент Гильермо Лассо отметил, что новые полномочия Монтальво будут объявлены сегодня во время торжественного мероприятия для выражения благодарности за его службу.

«Перестановки в кабинете министров имеют целью достижение основной задачи правительства во внешней политике — подписания торговых соглашений и открытие экономики для привлечения иностранных инвестиций и создания рабочих мест», — заявил глава государства.

До этого Хуан Карлос Олгуин исполнял должность посла Эквадора по особым поручениям, а также работал предпринимателем. Новый министр, являвшийся членом команды по передаче власти правительству Лассо, написал на своей странице в Twitter, что государство ведет новую политику в сфере международной торговли на основе принципа «больше Эквадора в мире и больше мира в Эквадоре».

Олгуин является членом правящей коалиции «Создавая возможности» (CREO), возглавляемой Лассо. В 2019 году новый глава МИД представил свою кандидатуру на пост мэра Кито, однако он проиграл, заняв пятое место.

Лидер правых сил Гильермо Лассо одержал победу на президентских выборах, прошедших в апреле этого года.