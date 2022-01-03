Боярская опубликовала кадры с остатками новогодних блюд

Москва, 3 января. Дочь актера Михаила Боярского, актриса Елизавета Боярская показала, как провела 1 января среди родных и друзей. Она продемонстрировала остатки с богатого новогоднего стола, которых вполне хватило для посиделок на следующий день.

Артистка поделилась новыми кадрами в Instagram Stories и призналась, что устроила себе небольшой цифровой детокс в честь праздника. По словам Боярской, она провела три дня без телефона, звонков и телевизора.

«Это был кайф!» — поделилась эмоциями звезда.

Именно поэтому знаменитость запоздало опубликовала видео, снятое 1 января. Актриса показала стол с остатками новогодних блюд, рассчитанный на несколько человек. Дочь Боярского отмечала наступление 2022 года в компании своего мужа Максима Матвеева, а также актеров Олега Рязанцева, Евгения Санникова, Елены Соломоновой и Дарьи Румянцевой.

На столе гостей Боярской ждали три салата: овощной с помидорами, огурцами и зеленью, необычный с натертым желтком и гранатом, а также цезарь. Кроме того, среди угощений было множество закусок, например, сыр с плесенью, колбаса, ветчина, бутерброды, маслины и оливки, пишет Teleprogramma.pro.

Pr Scr instagram.com / @lizavetabo

Напомним, Елизавета Боярская отметила день рождения 20 декабря. В честь этой даты супруг актрисы показал их романтичное совместное фото.