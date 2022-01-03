Тяжелоатлет из Ирана готовится стать мировым рекордсменом

Жителю Ирана Алирезе Юсефи всего 18 лет, но он уже успел стать обладателем мирового рекорда по тяжелой атлетике среди юниоров. Теперь молодой человек планирует зафиксировать достижение по взрослым показателям.

Молодой человек усиленно занимается спортом с девяти лет. Четыре года назад Алирезе заметили и пригласили на сборы национальной сборной. После упорных тренировок подросток начал показывать отличные результаты. Он смог поднять 238 килограммов в толчке и стать рекордсменом.

«Я очень усердно работал, чтобы побить рекорд. Я был на сборах национальной сборной около пяти месяцев. Я очень рад, что смог удостоиться этой чести», — рассказал сам тяжелоатлет.

Сейчас житель Ирана готовится поставить новый рекорд, однако на этот раз уже не среди юниоров. Окружение Алирезе не сомневается в успехе талантливого парня.

«У него большое будущее. Если на него обратят внимание, он может побить рекорды тяжелой атлетики в этом юном возрасте. Он относится к категории молодежи. Федерация использовала его и представила как взрослого. Он взвешивался во взрослой категории. При этом побил рекорд в молодежной категории», — пояснил менеджер клуба по тяжелой атлетике Гасем Газалян.

Алирезе признался, что выбрал данную дисциплину по совету отца. По словам молодого человека, тяжелая атлетика — сложный спорт, который требует больших затрат времени и сил. Иранец рассказал, что на чемпионате мира в 2021 году повредил запястье и потратил много сил на восстановление.